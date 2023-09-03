Nelsson'u ikna etti

İlki Sevilla'nın yaptığı kiralama artı satın alma teklifiydi. İkincisi Arsenal'in yaptığı bonservis teklifiydi. Bunun üzerine Başkan Vekili Erden Timur, Nelsson'la bir görüşme yaptı. Danimarkalı oyuncuya "Herkes seni burada çok seviyor. Bizimle kal ve Şampiyonlar Ligi'nde birlikte mücadele edelim" dedi. Nelsson, Timur'un teklifini dinledi ve yeni bir maceraya atılmak yerine Galatasaray'la yoluna devam etme kararı aldı.

Ada'dan Arsenal ve Nottingham Forest'ın da ilgisinin olduğu Nelsson için Sevilla bir anda atağa kalktı. Uzun süredir Danimarkalı savunmacıyı takip eden İspanyollar, Aslan'la resmi temaslara başladı. Ancak ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'ya 'İmkanı yok. Nelsson bize lazım' cevabını verdi.