Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Galatasaray'da üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Galatasaray'da üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Kadro planlama çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımda düşünülmeyen oyunculara birer birer veda ediliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, operasyonu titizlikle yürütüyor.
3 kulvarda iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Aslan, kadroya son şeklini vermek için harekete geçti.
Süper Lig'de ilk 3 maçtan 7 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı yakalama hedefinde.
Devler sahnesinde A Grubu'nda mücadele verecek olan Cimbom, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile kozlarını paylaşacak.
Camiayı mutlu edecek sonuçları almak isteyen yönetim, transferde kalan zamanı iyi değerlendirmek istiyor.
Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray'da tüm gözler orta saha bölgesine çevrilmiş durumda.
Yapılacak transferi Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirmek isteyen yönetim, girişimlerini hızlandırmış durumda.
Listedeki isimlerle görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılar, yakın zamanda transferi açıklayacak.
Transferde nokta atışı bir yıldızı kadrosuna katmayı amaçlayan Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk planları arasında yer almayan yıldız futbolcuyla yollar ayrılacak.
OLIVEIRA'YA İZİN ÇIKTI!
Akşam'ın haberine göre; Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmayan Sergio Oliveira'ya ayrılık izni çıktı.
Portekizli futbolcu, eşi ve menajeri ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya gitti.
Teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihlerinden olmayan deneyimli futbolcu, hamle oyuncusu olduğu için mutsuz.
Galatasaray yönetimi de futbolcuya transfer görüşmesi yapması için izin verdi.
31 yaşındaki futbolcu ve kulüpten herhangi bir açıklama gelmedi.
Milli ara nedeniyle özel olarak izin istediği de aktarıldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Sergio Oliveira'dan oluşacak yaklaşık 3 milyon euroluk maaş boşluğu ve muhtemel transfer geliriyle birlikte yıldız orta saha transferinde kaynak yaratmak istiyor.