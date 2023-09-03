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Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Son dakika spor haberi: Orta saha transferi için yoğun bir çalışma içinde olan Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadroya son şeklini vermek için harekete geçen sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Galatasaray yönetimi, takımdan ayrılmayı düşünen yıldız futbolcuya transfer görüşmesi yapması için izin verdi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 15:13
Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Galatasaray'da üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımda düşünülmeyen oyunculara birer birer veda ediliyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, operasyonu titizlikle yürütüyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

3 kulvarda iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Aslan, kadroya son şeklini vermek için harekete geçti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Süper Lig'de ilk 3 maçtan 7 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı yakalama hedefinde.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Devler sahnesinde A Grubu'nda mücadele verecek olan Cimbom, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Camiayı mutlu edecek sonuçları almak isteyen yönetim, transferde kalan zamanı iyi değerlendirmek istiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray'da tüm gözler orta saha bölgesine çevrilmiş durumda.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Yapılacak transferi Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirmek isteyen yönetim, girişimlerini hızlandırmış durumda.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Listedeki isimlerle görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılar, yakın zamanda transferi açıklayacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Transferde nokta atışı bir yıldızı kadrosuna katmayı amaçlayan Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk planları arasında yer almayan yıldız futbolcuyla yollar ayrılacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

OLIVEIRA'YA İZİN ÇIKTI!
Akşam'ın haberine göre; Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmayan Sergio Oliveira'ya ayrılık izni çıktı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Portekizli futbolcu, eşi ve menajeri ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya gitti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihlerinden olmayan deneyimli futbolcu, hamle oyuncusu olduğu için mutsuz.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Galatasaray yönetimi de futbolcuya transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

31 yaşındaki futbolcu ve kulüpten herhangi bir açıklama gelmedi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı

Milli ara nedeniyle özel olarak izin istediği de aktarıldı.

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