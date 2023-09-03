Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibin maça üçlü savunma ile başlayıp ardından 5'liye döndüğünü belirterek, "Durum böyle olunca top bizdeyken doğru işler yaptık ve rakibimizin yerleştiği alanlarda hareketliliğimiz ile erken gol bulduk" dedi. Takımın performansından memnuniyetini dile getiren Buruk, "Oyun, disiplin ve konsantrasyon olarak iyi günümüzdeydik. Oyuncularımı kutluyorum. Genel olarak oynayan herkes çok iyi performans sergiledi" diye konuştu.

KADROYU KORUDUK

Transfeere de değinen Okan Buruk, çalışmaların sürdüğünü belirterek "Geçen yılki kadroyu koruyarak transferler yaptık. Avrupa ve Türkiye'de en iyi şekilde mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Başarıların arkası grupta devam edecek" dedi.