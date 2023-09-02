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Gaziantep FK 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Icardi ve Kerem işbirliği 3 puanı getirdi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 23:44 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 00:07
Gaziantep FK 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Icardi ve Kerem işbirliği 3 puanı getirdi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Milli takım arasına galibiyetle giden Galatasaray puanını 7'ye yükseltti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu ve Icardi(2) kaydetti.

Ev sahibi Gaziantep FK ligde puanla tanışamadı.

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mertens'in şutunda kaleciden dönen topu Kerem Aktürkoğlu, ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5'inci dakikada sağ kanattan Tete'nin ceza alanına ortasına yükselen Kerem Demirbay'ın kafa vuruşu savunmadan döndü. Ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Kerem Aktürkoğlu, topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.

21'inci dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı korner atışında ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

31'inci dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kazandığı korner atışında Kerem Demirbay'ın ortasına yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu savunmaya çarparak tekrar kornere çıktı.

32'nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Riascos'un pasıyla ceza alanında buluşan Ömürcan'ın vuruşunu Muslera kurtardı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Gradel'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Dijiobodji'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

63'üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla buluşan Icardi'nin vuruşu ağlara gitti. Bu vuruş ofsayt gerekçesiyle gol olarak kabul edilmedi. Ancak VAR odasından gelen uyarının ardından hakem golü geçerli sayarak orta noktayı gösterdi: 0-2

72'nci dakikada Ömürcan'ın müdahalesi ile ceza alanı içerisinde Icardi'nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Icardi, topu ağlara yolladı: 0-3

75'inci dakikada Mertens ceza alanında topla buluştuktan sonra topu Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti.

83'üncü dakikada Sacha Boey'in ceza alanına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun röveşatasında top yandan dışarı çıktı.

89'uncu dakikada Ömürcan'ın ceza alanına ortasında Riascos'un vuruşunu Sacha Boey kale çizgisinden çıkardı.

Mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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