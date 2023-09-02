Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezonda kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler büyük ses getirdi.
Cimbom'da bir yandan ise transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezonda kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler büyük ses getirdi.
Cimbom'da bir yandan ise transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray'da bu anlamda transfer yapılması hedeflenen mevkilerden birisi de orta saha.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Fransız yıldız Paul Pogba ile yakından ilgilendiği biliniyordu.
Son olarak ise Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi.
Fransız yıldızın sağlık kontrollerinde olumsuz rapor çıktığı öğrenildi.
Galatasaray bunun üzerine orta sahada alternatif isimlere yöneldi.
Hürriyet'te yer alan habere göre Cimbom'un gündemine yer alan isimler Hojbjerg ile Partey.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan iki yıldızla ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor.
Tottenham formasını terleten Pierre-Emile Hojbjerg'in son olarak Fulham'ın teklifini reddettiği öğrenildi.
Ayrıca Atletico Madrid'in de Danimarkalı oyuncuyu transfer etme girişimin sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.
Declan Rice'ın gelmesiyle Arsenal'de forma giyme şansı azaldığı yorumları yapılan Partey'i, Arsenal teknik direktörü Arteta sağ bekte görevlendirdi. İspanyol çalıştırıcının Ganalı yıldızın takımdan ayrılmasına olumlu bakmadığı gelen bilgiler arasında.
Bu nedenle iki yıldız arasında Hojbjerg ismi ön plana çıkıyor.
Ayrıca Galatasaray'ın orta sahaya bir de yerli yıldız almayı düşündüğü belirtiliyor.
Yerli arayışında olan Cimbom'da öne çıkan isimler ise Salih Özcan ve Berat Özdemir.