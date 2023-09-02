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Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak ise Fransız yıldız Paul Pogba ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Pogba'nın sağlık kontrollerinde ise olumsuz rapor çıkmasının ardından Cimbom başka yıldız isimlere yöneldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 13:23
Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Süper Lig devlerinden Galatasaray yeni sezonda kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler büyük ses getirdi.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Cimbom'da bir yandan ise transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Galatasaray'da bu anlamda transfer yapılması hedeflenen mevkilerden birisi de orta saha.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Fransız yıldız Paul Pogba ile yakından ilgilendiği biliniyordu.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Son olarak ise Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Fransız yıldızın sağlık kontrollerinde olumsuz rapor çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Galatasaray bunun üzerine orta sahada alternatif isimlere yöneldi.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Hürriyet'te yer alan habere göre Cimbom'un gündemine yer alan isimler Hojbjerg ile Partey.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan iki yıldızla ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Tottenham formasını terleten Pierre-Emile Hojbjerg'in son olarak Fulham'ın teklifini reddettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Ayrıca Atletico Madrid'in de Danimarkalı oyuncuyu transfer etme girişimin sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Declan Rice'ın gelmesiyle Arsenal'de forma giyme şansı azaldığı yorumları yapılan Partey'i, Arsenal teknik direktörü Arteta sağ bekte görevlendirdi. İspanyol çalıştırıcının Ganalı yıldızın takımdan ayrılmasına olumlu bakmadığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Bu nedenle iki yıldız arasında Hojbjerg ismi ön plana çıkıyor.

Galatasaray'da Paul Pogba testi geçemedi! Gözler orta saha transferinde o yıldızlara çevrildi

Ayrıca Galatasaray'ın orta sahaya bir de yerli yıldız almayı düşündüğü belirtiliyor.

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