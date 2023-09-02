Galatasaray'da Dries Mertens'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: Kendi seviyemizi orada oynayarak göreceğiz

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldızı Dries Mertens, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki futbolcu, "İyi bir maçtı. İyi konsantre olduk. Şampiyonlar Ligi oynayınca sıkışık takvim oluyor, yorucu olabiliyor ama iyi bir maçı geride bıraktık. Kerem Aktürkoğlu ile iyi bir aksiyon yaşadık. Gol iptal oldu ama 3-0 kazandık. Önemli olan bu." dedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu da değerlendiren Mertens, "Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Kendi seviyemizi orada oynayarak göreceğiz. Oraya hazırlanacağız ve Kopenhag ile ilk maçımıza çıkacağız." ifadelerini kullandı.