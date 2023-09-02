GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Oliveira ve Midtsjö açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Gaziantep'e geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi tekrardan yineliyorum. Unutmayalım. Depremlerden bundan önce ders almadık, umarım bundan sonra dersler çıkarırız. Deprem desteklerimizi sürdürmeliyiz. Oliveira ve Midtsjö'nün sakatlığı olmuştu bu yüzden ikisi yok."

"FAZLA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Orta saha rotasyonu hakkında konuşan Buruk, "Takımda uyum sağlamamız gerekiyor. Bazı oyuncular geçen hafta oynadı sadece. Oyuncularıma güveniyorum. 8 maç üst üste oynadık, 9 maç olacak bu maçla birlikte. Orta sahada elimizdeki oyuncularla devam ediyoruz, fazla seçeneğimiz yok. Kaan Ayhan var, orada oynadı. Baran var bizimle beraber. 25 Temmuz'dan beri nefes almadık. Milli ara bizim için bir fırsat olacak. Kadromuzu en iyi şekilde kullanacağız. Avrupa listesine yazmak için iki gün kaldı. Transferimizi olumlu bir şekilde tamamlayıp yeni sayfanın başlangıcını yapacağız." ifadelerini kullandı.