GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan Torreira sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar 3 puanı 3 golle aldı.

Galatasaray'da yeni transferlerden Kerem Demirbay karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay: "Ofsayttan 2 golümüzü vermediler. Deplasmanda 3 gol attık. Gaziantep'te çok iyi oynadık, çok mutluyum. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Deplasmanda 3-0 kazanmak kolay değil. Yeni geldim, bazı şeyler zaman alır ama Torreira ile çok iyi anlaşıyorum. Maç içinde kendimi çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.