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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan Torreira sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 00:06
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Demirbay'dan Torreira sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar 3 puanı 3 golle aldı.

Galatasaray'da yeni transferlerden Kerem Demirbay karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay: "Ofsayttan 2 golümüzü vermediler. Deplasmanda 3 gol attık. Gaziantep'te çok iyi oynadık, çok mutluyum. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Deplasmanda 3-0 kazanmak kolay değil. Yeni geldim, bazı şeyler zaman alır ama Torreira ile çok iyi anlaşıyorum. Maç içinde kendimi çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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