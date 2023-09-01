Galatasaray'dan Kostic sürprizi! Juventus ile masaya oturdu

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Juventus forması giyen Filip Kostic'e kancayı taktı. West Ham'ın da ilgi gösterdiği 30 yaşındaki kanat için Juventus'un 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın Kostic'i uzun zamandır takip ettiği, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasıyla birlikte daha da somut adımlar attığı bildirildi. Kostic'in, Tottenham ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.