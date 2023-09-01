GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray transfere ağırlık verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray transfere ağırlık verdi.
Sarı-kırmızılılar, Sergio Ramos'a son teklifini yaparken orta saha listesindeki isimler de ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olurken transfere de ağırlık verildi. Sarı-kırmızılılar 4 Eylül tarihine kadar 3 takviye daha yaparak son kadrosunu UEFA'ya bildirecek.
Galatasaray'ın 4 Eylül'den sonra yapacağı transferler Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek. Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Avrupa'nın 5 büyük liginde 1 Eylül'de bitecek olan transfer döneminin ardından fırsat transferleri için devreye girecek.
Galatasaray için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi. Tuttosport'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Filip Kostic'e kancayı taktığı iddia edildi. Juventus'un bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği haberde aktarılırken, Cimbom'un rakibinin West Ham olduğu kaydedildi.
Sırp oyuncu geçen sezon Juventus'ta 56 maça çıktı. Yıldız kanat bu karşılaşmalarda 3 gol ve 12 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Kostic'in, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.
CİMBOM'DA SICAK SAATLER
Galatasaray'da transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra artık tek hedefi yeni isimleri kadroya katmak olan sarı-kırmızılar, 8 numara ve stoper takviyesini 4 Eylül'e yetiştirmek için çok kararlı.
RAMOS'A TEKLİF YAPILDI
Dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos ile son detayları masaya yatıracak olan Cimbom olası bir kötü senaryo için de hazırlıklarını yaptı. 37 yaşındaki futbolcu 4.5 milyon euro ve 1+1 senelik şarta bağlı kontratı kabul ederse kısa süre içinde İstanbul'a gelip imzayı atacak.
Cimbom, 8 numara için de Avrupa'nın önde gelen liglerinde transferin bitmesini bekliyor. Aslan'ın Sofyan Amrabat, Saul Niguez, Pierre Emile Hojbjerg, Thomas Partey, Wilfred Ndidi ve Tanguy Ndombele gibi isimlerden birine imza attırmak istediği belirtildi.