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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek olan Galatasaray, transferlerini 4 Eylül'e yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların takviye yapmak istediği mevkilerin başında gelen orta saha hattında ise adaylar belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 10:11
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray transfere ağırlık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

Sarı-kırmızılılar, Sergio Ramos'a son teklifini yaparken orta saha listesindeki isimler de ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olurken transfere de ağırlık verildi. Sarı-kırmızılılar 4 Eylül tarihine kadar 3 takviye daha yaparak son kadrosunu UEFA'ya bildirecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

Galatasaray'ın 4 Eylül'den sonra yapacağı transferler Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek. Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Avrupa'nın 5 büyük liginde 1 Eylül'de bitecek olan transfer döneminin ardından fırsat transferleri için devreye girecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

Galatasaray için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi. Tuttosport'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Filip Kostic'e kancayı taktığı iddia edildi. Juventus'un bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği haberde aktarılırken, Cimbom'un rakibinin West Ham olduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

Sırp oyuncu geçen sezon Juventus'ta 56 maça çıktı. Yıldız kanat bu karşılaşmalarda 3 gol ve 12 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Kostic'in, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

CİMBOM'DA SICAK SAATLER

Galatasaray'da transfer için hareketli saatler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra artık tek hedefi yeni isimleri kadroya katmak olan sarı-kırmızılar, 8 numara ve stoper takviyesini 4 Eylül'e yetiştirmek için çok kararlı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

RAMOS'A TEKLİF YAPILDI

Dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos ile son detayları masaya yatıracak olan Cimbom olası bir kötü senaryo için de hazırlıklarını yaptı. 37 yaşındaki futbolcu 4.5 milyon euro ve 1+1 senelik şarta bağlı kontratı kabul ederse kısa süre içinde İstanbul'a gelip imzayı atacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

Cimbom, 8 numara için de Avrupa'nın önde gelen liglerinde transferin bitmesini bekliyor. Aslan'ın Sofyan Amrabat, Saul Niguez, Pierre Emile Hojbjerg, Thomas Partey, Wilfred Ndidi ve Tanguy Ndombele gibi isimlerden birine imza attırmak istediği belirtildi.

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