GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un orta saha adayları belli oldu!

Galatasaray için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi. Tuttosport'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Filip Kostic'e kancayı taktığı iddia edildi. Juventus'un bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği haberde aktarılırken, Cimbom'un rakibinin West Ham olduğu kaydedildi.