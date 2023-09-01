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Bavyera’nın Avrupa devi

Şampiyonlar Ligi’ni 3 kez kazanan Alman ekibi, Harry Kane ve Min-Jae transferleriyle sükse yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
Bavyera’nın Avrupa devi

Kuraya 1. torbadan giren Bayern Münih, G.Saray'ın en zorlu rakibi durumunda. Takım değeri 930 milyon euro olan Bavyera temsilcisi, bu sezon yaptığı transferlerle yine adından söz ettirdi. İngiliz golcü Harry Kane'i kadrosuna atan Bayern Münih, ayrıca savunmaya da eski F.Bahçeli stoper Kim Min-jae'i almıştı. Bayern'in 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.

HOCASI: TUCHEL

Bayern Münih'in 50 yaşındaki teknik direktörü Thomas Tuchel, tam bir kupa canavarı. Daha önce Chelsea, PSG, Borussia Dortmund gibi takımlarda da görev yapan Alman teknik adam, kariyerinde tolpam 12 kupa kaldırdı. Chelsea ile 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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