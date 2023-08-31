TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

Galatasaray'dan orta saha transferi için yeni bir hamle geldi.
Galatasaray'dan orta saha transferi için yeni bir hamle geldi.
The Athletic'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Donny van de Beek ile ilgilendiği ve Hollandalı orta saha oyuncusu için Manchester United'ın kapısını çaldığı kaydedildi.
ManU'nun 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.
Lorient'in de Donny ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın yaptığı görüşmelerin Fransız ekibine göre daha ileride olduğu öne sürüldü.
Geride bıraktığımız sezonu Everton'da kiralık olarak geçiren Van de Beek, çıktığı 7 maçta 1 gole imzasını attı.
DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?
18 Nisan 1997 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Veensche altyapısında başladı ardından Ajax altyapısına geçti.
2016'nın ocak ayında Ajax'ta A takıma yükseldi. 2020 yılında ise Manchester United'a transfer oldu.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Hollanda Milli Takımı ile 19 maça çıkan Van de Beek, 3 gole imzasını attı.
Yıldız ismin, Manchester United ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.