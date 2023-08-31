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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Galatasaray, takviyelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Manchester United forması giyen Van de Beek için girişimlere başladı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:46
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

Galatasaray'dan orta saha transferi için yeni bir hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

The Athletic'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Donny van de Beek ile ilgilendiği ve Hollandalı orta saha oyuncusu için Manchester United'ın kapısını çaldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

ManU'nun 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

Lorient'in de Donny ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın yaptığı görüşmelerin Fransız ekibine göre daha ileride olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

Geride bıraktığımız sezonu Everton'da kiralık olarak geçiren Van de Beek, çıktığı 7 maçta 1 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

DONNY VAN DE BEEK KİMDİR?

18 Nisan 1997 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

Profesyonel futbol kariyerine Veensche altyapısında başladı ardından Ajax altyapısına geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

2016'nın ocak ayında Ajax'ta A takıma yükseldi. 2020 yılında ise Manchester United'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Van de Beek için harekete geçti! Fransızlar da devrede

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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