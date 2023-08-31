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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - Galatasaray kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme oynamasının ardından rakibi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray için heyecan devam ediyor. Grup kuralarında sarı-kırmızılıların hangi grupta hangi takımla eşleşeceğini merak eden futbolseverler, arama motorlarında Şampiyonlar Ligi kura çekilişi sorgulaması yapıyor. Peki Galatasaray kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 15:20
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - Galatasaray kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, play-off turunda Molde'yi ilk maçta 3-2, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazanmıştı. Bu başarı sonrası dev bir geliri kasasına koyan sarı kırmızılılar gözünü Devler Ligi kura çekimine çevirdi. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kuraları saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleştirilecek ve UEFA TV'den canlı yayınlanacak. Kura çekimini fotomac.com.tr'den de an be an takip edebileceksiniz.

Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu gruplarında yer alacak takımlar şu şekilde:

💥Türkiye: GALATASARAY

💥İngiltere: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle

💥İspanya: Atlético, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla

💥Almanya: Bayern, Dortmund, Leipzig, Union Berlin

💥İtalya: Inter, Lazio, Milan, Napoli

💥Fransa: Lens, Paris

💥Portekiz: Benfica, Porto, Braga

💥Hollanda: Feyenoord, PSV

💥Avusturya: Salzburg

💥Danimarka: Kopenhag

💥Belçika: Antwerp

💥İskoçya: Celtic﻿

💥Sırbistan: Crvena zvezda

💥Ukrayna: Shakhtar Donetsk

💥İsviçre: Young Boys

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1. Maç Günü: 19-20 Eylül

2. Maç Günü: 3-4 Ekim

3. Maç Günü: 24-25 Ekim

4. Maç Günü: 7-8 Kasım

5. Maç Günü: 28-29 Kasım

6. Maç Günü: 12-13 Aralık

📺 GALATASARAY KURA ÇEKİMİ CANLI ŞİFRESİZ İLE 📺

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