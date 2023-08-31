Okan Buruk: Şansım iyi değil

Başarılı çalıştırıcı, 'Aklınızdaki Şampiyonlar Ligi grubu nasıl?' sorusuna, "Başakşehir'de kura şansım iyi değildi. PSG, Manchester United, Leipzig'i çekmiştik. İnşallah böyle bir kura olmaz. Bu saatten sonra oradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. 3. torbadan gelecek takım önemli. 1. torbada iyi takımlar var. İyi takımlara karşı belki daha iyi işler yapma şansımız da var" dedi.

3 TRANSFER YAPILACAK

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ayarında takviyeler yapmak istediklerini söyledi. Buruk şöyle konuştu: "Ayrılacaklar oyuncular var. Ayrılmak isteyen oyuncular da var. Onun yanında Şampiyonlar Ligi için elimizde çok ciddi bir koz var ama transfer için çok az bir süre var. 4 Eylül'e kadar transfer yapmamız gerekiyor. 2 veya 3 transfer düşünüyorum. Ayrılacak olan arkadaşlar da bunu belirleyecek."