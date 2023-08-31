İcari Avrupa'nın zirvesinde

Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırırken Mauro İcardi, parlak performansına kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 23. şampiyonluğun baş mimarı olan Arjantinli golcü, yeni sezona da damgasını vuruyor.

Sarı-kırmızılılarda hazırlık kampı geçirememesine rağmen aradaki farkı özel idman programlarıyla kapatarak Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel Molde maçlarında kalitesini konuşturan Arjantinli, 2 gol-1 asistiyle turu Cimbom'a getirdi.

En iyi 10 lig ve Avrupa kupalarının baz alındığı değerlendirmede İcardi, 2023 yılı içerisinde oynadığı 24 müsabakada 29 gollük (23 gol-6 asist) performansıyla, maç başına skora en fazla katkı sağlayan (1,20) oyuncu oldu.

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe (1,04) ve Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Erling Haaland'ı (1.03) bile geçen Mauro İcardi, zirveyi tek başına domine etti. G.Saray taraftarının büyük aşkı, bu listede Napoli'den Victor Osimhen (1,03), Liverpool'da oynayan Mohamed Salah (0,92), Tottenham'dan Bayern Münih'e geçen Harry Kane (0,88) gibi isimleri geride bırakarak takımını sırtladı.