Haberler Galatasaray İcari Avrupa'nın zirvesinde

İcari Avrupa'nın zirvesinde

Son dakika Galatasaray Haberleri... Attığı gollerle Galatasaray'a büyük katkı sağlayan Mauro Icardı performansıyla Avrupa'nın önde gelen yıldızlarını geride bırakarak zirveye oturdu. 2023 yılında 24 maçta 29 kez skora katkı sağlayan Icardi, maç başına 1.20 ortalama tutturdu ve Haaland, Mbappe ve Osimhen gibi yıldızları geride bıraktı. İşte detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 11:04
İcari Avrupa'nın zirvesinde

Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırırken Mauro İcardi, parlak performansına kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 23. şampiyonluğun baş mimarı olan Arjantinli golcü, yeni sezona da damgasını vuruyor.

Sarı-kırmızılılarda hazırlık kampı geçirememesine rağmen aradaki farkı özel idman programlarıyla kapatarak Şampiyonlar Ligi yolundaki son engel Molde maçlarında kalitesini konuşturan Arjantinli, 2 gol-1 asistiyle turu Cimbom'a getirdi.

En iyi 10 lig ve Avrupa kupalarının baz alındığı değerlendirmede İcardi, 2023 yılı içerisinde oynadığı 24 müsabakada 29 gollük (23 gol-6 asist) performansıyla, maç başına skora en fazla katkı sağlayan (1,20) oyuncu oldu.

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe (1,04) ve Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Erling Haaland'ı (1.03) bile geçen Mauro İcardi, zirveyi tek başına domine etti. G.Saray taraftarının büyük aşkı, bu listede Napoli'den Victor Osimhen (1,03), Liverpool'da oynayan Mohamed Salah (0,92), Tottenham'dan Bayern Münih'e geçen Harry Kane (0,88) gibi isimleri geride bırakarak takımını sırtladı.

DİĞER
TRT SPOR CANLI İZLE! 31 Ağustos 2023 Beşiktaş – Dinamo Kiev maçı TRT SPOR canlı yayın şifresiz izle!
Türkiye ekonomisi büyüyor! Rakamlar açıklandı: İkinci çeyrekte 3,8 olarak gerçekleşti
Petkovic Trabzonspor'a gelecek mi? Bjelica açıkladı
F.Bahçe'den yılın ters köşesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mata'nın yeni takımını duyurdular!
Yıldız isme 10 milyon euro'luk teklif!
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Türk hakemlere görev! UEFA'dan Türk hakemlere görev! 12:11
Filenin Sultanları final bileti için parkeye çıkacak! Filenin Sultanları final bileti için parkeye çıkacak! 11:52
Milli Takım'ın rakibi Japonya'nın kadrosu açıklandı! Milli Takım'ın rakibi Japonya'nın kadrosu açıklandı! 11:51
İşte Süper Lig'de 4. hafta maçları! İşte Süper Lig'de 4. hafta maçları! 11:15
Mata'nın yeni takımını duyurdular! Mata'nın yeni takımını duyurdular! 11:06
İcari Avrupa'nın zirvesinde! İcari Avrupa'nın zirvesinde! 11:04
Daha Eski
Yıldız isme 10 milyon euro'luk teklif! Yıldız isme 10 milyon euro'luk teklif! 10:45
Petkovic Trabzonspor'a gelecek mi? Bjelica açıkladı Petkovic Trabzonspor'a gelecek mi? Bjelica açıkladı 10:32
Oosterwolde: Benim için özel bir maç olacak Oosterwolde: Benim için özel bir maç olacak 10:26
Crespo'dan ters köşe! Genoa derken... Crespo'dan ters köşe! Genoa derken... 10:25
Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi son durum! Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi son durum! 10:09
Barcelona'nın genç yıldızı ada yolcusu! Barcelona'nın genç yıldızı ada yolcusu! 09:58