GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

G.Saraylı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi.
G.Saraylı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi.
Takvim'de yer alan habere göre yıllık 10 milyon euro önerilen oyuncu Arabistan'a gidebilir.
Transfer döneminin başında Mertens teklif almış ancak o dönem eşi İstanbul'dan ayrılmak istemediği için transfer gerçekleşmemişti.
Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın da ciddi miktarda bonservis bedeli alması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray'da 8 maça çıkan Mertens, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...