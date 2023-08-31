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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 10:45
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

G.Saraylı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

Takvim'de yer alan habere göre yıllık 10 milyon euro önerilen oyuncu Arabistan'a gidebilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

Transfer döneminin başında Mertens teklif almış ancak o dönem eşi İstanbul'dan ayrılmak istemediği için transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın da ciddi miktarda bonservis bedeli alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

Bu sezon Galatasaray'da 8 maça çıkan Mertens, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'e çılgın rakam!

1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

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