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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, transferde vites artırdı. Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih'te oynayan Türk futbolcu Eyüp Aydın için anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:04
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

Takımda forma bulmakta zorlanan Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

Okan Buruk'un kalmasını istemesine rağmen 25 yaşındaki oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğu ve yönetimin de onay verdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

Berkan'ın bugün İtalya'ya gidip sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

Sabah'ta yer alan habere göre yerli kontenjanı azalan Aslan, Bayern Münih'in 19 yaşındaki Türk oyuncusu Eyüp Aydın için kulübüyle anlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

1.81 boyundaki orta sahanın bir iki gün içinde Türkiye'ye geleceği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

Almanya vatandaşlığı da bulunan ancak milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan genç futbolcu, daha önce yine Almanya'da Heidenheim ekibinde de oynamıştı.


GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

Kariyerinde şu ana kadar 63 maça çıkan Aydın, 4 gol atarken, 10 da asiste imza attı.

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