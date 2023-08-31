GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan yerli takviyesi! Bayern Münih'ten geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor.
Takımda forma bulmakta zorlanan Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanıyor.
Okan Buruk'un kalmasını istemesine rağmen 25 yaşındaki oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğu ve yönetimin de onay verdiği öğrenildi.
Berkan'ın bugün İtalya'ya gidip sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre yerli kontenjanı azalan Aslan, Bayern Münih'in 19 yaşındaki Türk oyuncusu Eyüp Aydın için kulübüyle anlaştı.
1.81 boyundaki orta sahanın bir iki gün içinde Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Almanya vatandaşlığı da bulunan ancak milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan genç futbolcu, daha önce yine Almanya'da Heidenheim ekibinde de oynamıştı.
Kariyerinde şu ana kadar 63 maça çıkan Aydın, 4 gol atarken, 10 da asiste imza attı.