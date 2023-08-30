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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak taraftarını mutlu eden Galatasaray'da gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda. Orta sahaya önemli bir yıldızı takviye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Tottenham'dan ayrılma kararı alan Ndombele için görüşmelerde bulunan Cimbom'a transferde müjdeli haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 19:59
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Galatasaray, orta saha transferine son noktayı koymayı hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Molde'yi iki maçta da yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan sarı-kırmızılılar, girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Avrupa'da başarı hedefinde olan Aslan, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, birbirinden önemli yıldızları kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Transferin hızlı takımlarından olan Cimbom, üst üste hamlelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Lucas Torreira'nın yanına uzun süredir orta saha arayan sarı-kırmızılılar, gözünü İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, Tottenham'da forma giyen Ndombele ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Cimbom'un transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Başka talipleri de bulunan 26 yaşındaki oyuncuya özellikle Genoa büyük ilgi gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

GENOA İLE ANLAŞAMADI!
İtalyan ekibi Genoa, Ndombele ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Genoa kulübü, Ndombele için yapmış olduğu müzakerelerden ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Oyuncuyu ikna edemeyen Çizme temsilcisinin, transferden çekilme durumu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Tottenham ile anlaşma sağlayan Genoa, Ndombele ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramadığı için transferden vazgeçmenin eşiğine geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık geçiren Ndombele, 40 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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