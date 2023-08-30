TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu

Galatasaray, orta saha transferine son noktayı koymayı hazırlanıyor.
Galatasaray, orta saha transferine son noktayı koymayı hazırlanıyor.
Molde'yi iki maçta da yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan sarı-kırmızılılar, girişimlerini hızlandırdı.
Avrupa'da başarı hedefinde olan Aslan, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, birbirinden önemli yıldızları kadrosuna kattı.
Transferin hızlı takımlarından olan Cimbom, üst üste hamlelerine devam ediyor.
Lucas Torreira'nın yanına uzun süredir orta saha arayan sarı-kırmızılılar, gözünü İngiltere'ye çevirdi.
Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, Tottenham'da forma giyen Ndombele ile yakından ilgileniyor.
Cimbom'un transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Başka talipleri de bulunan 26 yaşındaki oyuncuya özellikle Genoa büyük ilgi gösterdi.
GENOA İLE ANLAŞAMADI!
İtalyan ekibi Genoa, Ndombele ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Genoa kulübü, Ndombele için yapmış olduğu müzakerelerden ayrılmaya hazırlanıyor.
Oyuncuyu ikna edemeyen Çizme temsilcisinin, transferden çekilme durumu ortaya çıktı.
Tottenham ile anlaşma sağlayan Genoa, Ndombele ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramadığı için transferden vazgeçmenin eşiğine geldi.
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık geçiren Ndombele, 40 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.