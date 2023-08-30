Okan Buruk destanı

Galatasaray tarihinin süper bücürü, küçük dev adamı Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerine bir başarı halkası daha ekledi. Geçen sezon sarıkırmızılıları rekorlar kırarak şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Buruk, 2000 yılında UEFA kupasını alarak efsaneleştiği Cimbom'u bu kez teknik direktörlük koltuğunda Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Zalgiris, Ljubljana ve Molde'yi eleyerek Devler Ligi'ne adımını atan Galatasaray'ın tecrübeli hocası üst üste 5 Avrupa kupası maçını kazanarak bir rekora da imza attı. Geçen yıl Süper Lig'de pek çok rekor kıran Buruk, Avrupa'da peş peşe kazanma rekorunu da ele geçirip kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.