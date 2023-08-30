GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar, 4 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele edecek.
Önemli takviyeler yapan Galatasaray, mevcut kadrosunu da büyük ölçüde korudu.
Cimbom'da gözler Şampiyonlar Ligi için yapılacak transferlere çevrildi.
Buna rağmen takımdaki önemli isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.
Transfer döneminin gözdesi haline gelen futbolcular arasında Lucas Torreira da vardı.
Uruguaylı oyuncunun ismi özellikle Lazio ve Milan ile anılıyordu.
Torreira son olarak Napoli'nin radarına girdi.
Torreira'nın Serie A'yı yakından tanıması ve uluslararası tecrübesi sebebiyle Napoli'ye katkı sağlayabileceğine dikkat çekildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; orta saha arayışındaki İtalyan ekibinin adayları arasında Sofyan Amrabat ve Lucas Torreira yer alıyor.
İtalyan ekibinin, Diego Demme'nin ayrılması halinde Torreira'nın uygun bir seçenek olacağı belirtildi.
Lucas Torreira geçen sezon Galatasaray'a Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer oldu.
27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte şu ana kadar 37 maçta forma giydi.
Torreira'nın Galatsaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro.