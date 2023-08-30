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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray orta sahasının savaşçı ismi Lucas Torreira'nın bir kez daha İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Orta saha arayışında olan Napoli, listesine aldığı Uruguaylı oyuncudan vazgeçmiyor. İtalyan basını, Napoli'nin Torreira planını duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:59
ARDA AKDENİZ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, 4 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Önemli takviyeler yapan Galatasaray, mevcut kadrosunu da büyük ölçüde korudu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Cimbom'da gözler Şampiyonlar Ligi için yapılacak transferlere çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Buna rağmen takımdaki önemli isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Transfer döneminin gözdesi haline gelen futbolcular arasında Lucas Torreira da vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Uruguaylı oyuncunun ismi özellikle Lazio ve Milan ile anılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Torreira son olarak Napoli'nin radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Torreira'nın Serie A'yı yakından tanıması ve uluslararası tecrübesi sebebiyle Napoli'ye katkı sağlayabileceğine dikkat çekildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; orta saha arayışındaki İtalyan ekibinin adayları arasında Sofyan Amrabat ve Lucas Torreira yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

İtalyan ekibinin, Diego Demme'nin ayrılması halinde Torreira'nın uygun bir seçenek olacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'nin Lucas Torreira planı! Detaylar ortaya çıktı

Lucas Torreira geçen sezon Galatasaray'a Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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