Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Son dakika spor haberi: Transferde üst üste imzalarla şov yapan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar, gözünü İtalya'ya çevirdi. Çizme devi Roma'nın yıldızına kanca atan Cimbom, transferi kiralık bitirecek. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 19:10
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Bu sezonki transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray'da operasyon sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Avrupa'da başarıyı ilk hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, tüm hamlerlerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Geniş ve kaliteli bir kadro kurmayı amaçlayan Cimbom, hummalı bir çalışma içinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Dünyaca ünlü yıldızlara imza attıran yönetim, kadroya son dokunuşları yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

ORTA SAHA VE SAĞ BEKE TRANSFER!
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden kurmaylar, orta saha ve sağ bek mevkilerine transfer yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Nokta atışı isimleri renklerine bağlamayı amaçlayan yönetim, ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Adaylarla girişimlerini sıklaştıran Galatasaray'da orta saha için öncelik Marco Verratti'de.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Dominguez ve Amrabat isimleri de listedeki diğer oyuncular olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Uzun süredir orta saha bölgesine girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, yakın zamanda işi resmiyete dökmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

SAĞ BEK ROMA'DAN!
Sağ bek bölgesine de takviye düşünen Cimbom, rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Galatasaray, Çizme ekibi Roma'da forma giyen A Milli yıldız Zeki Çelik'i radarına aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Aslan, transferde işi sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

ZEKİ ÇELİK KİRALANIYOR!
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Kristensen'i transfer eden Roma, Zeki Çelik'in kiralık ayrılması fikrine sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Sözleşmeye şartlı satın alma maddesinin eklenmesi durumunun bulunduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Galatasaray'ın Zeki Çelik transferi için Leo Dubois'yı gözden çıkarması gerektiğinin altı çizildi.

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