TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Roma'dan! Kiralık geliyor

Bu sezonki transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray'da operasyon sürüyor.
Bu sezonki transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray'da operasyon sürüyor.
Avrupa'da başarıyı ilk hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, tüm hamlerlerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Geniş ve kaliteli bir kadro kurmayı amaçlayan Cimbom, hummalı bir çalışma içinde.
Dünyaca ünlü yıldızlara imza attıran yönetim, kadroya son dokunuşları yapmak için kolları sıvadı.
ORTA SAHA VE SAĞ BEKE TRANSFER!
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden kurmaylar, orta saha ve sağ bek mevkilerine transfer yapmak istiyor.
Nokta atışı isimleri renklerine bağlamayı amaçlayan yönetim, ince eleyip sık dokuyor.
Adaylarla girişimlerini sıklaştıran Galatasaray'da orta saha için öncelik Marco Verratti'de.
Dominguez ve Amrabat isimleri de listedeki diğer oyuncular olarak belirlenmiş durumda.
Uzun süredir orta saha bölgesine girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, yakın zamanda işi resmiyete dökmeyi planlıyor.
Galatasaray, Çizme ekibi Roma'da forma giyen A Milli yıldız Zeki Çelik'i radarına aldı.
Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Aslan, transferde işi sıkı tutuyor.
ZEKİ ÇELİK KİRALANIYOR!
İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Kristensen'i transfer eden Roma, Zeki Çelik'in kiralık ayrılması fikrine sıcak bakıyor.
Sözleşmeye şartlı satın alma maddesinin eklenmesi durumunun bulunduğu ifade ediliyor.
Galatasaray'ın Zeki Çelik transferi için Leo Dubois'yı gözden çıkarması gerektiğinin altı çizildi.
Dubois ile İtalyan ekiplerinden Genoa'nın ilgilendiği kaydedildi.