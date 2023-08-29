İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye, temsilcilerimizin performansı sayesinde UEFA ülkeler sıralamasında atağa kalktı... basamakları bir bir çıkıyor...
Türkiye, temsilcilerimizin performansı sayesinde UEFA ülkeler sıralamasında atağa kalktı... basamakları bir bir çıkıyor...
Geçtiğimiz hafta temsilcilerimiz sayesinde aldığımız 2 galibiyetin puana yansıması sonrası bir üst basamakta yer alan ülke ile arayı epey kapattık.
Bu hafta da Galatasaray-Molde, Beşiktaş-Dinamo Kiev, Twente-Fenerbahçe, Adana Demirspor-Genk karşılaşmaları oynanacak. İşte bu maçlardan ilki olan Galatasaray maçı öncesi, ülke puanlarındaki sıralamamız:
10- TÜRKİYE: 30.850
11- Avusturya: 29.900
12- İsviçre: 28.775
13- Sırbistan: 27.375
14- Norveç: 26.250
15- Ukrayna: 25.500