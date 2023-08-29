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İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Ülkeler sıramasında kritik bir hafta daha bizleri bekliyor... UEFA listesinde basamakları bir bir çıkarak puanına puan ekleyen Türkiye, için gözler temsilcilerimizde... Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren temsilcilerimizinden Galatasaray, sahasında Molde'yi konuk edecek. Peki, bu kritik maç öncesi kaçıncı sıradayız? Puanımız kaç? İşte UEFA sıralamasındaki yerimiz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 10:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:00
İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye, temsilcilerimizin performansı sayesinde UEFA ülkeler sıralamasında atağa kalktı... basamakları bir bir çıkıyor...

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Geçtiğimiz hafta temsilcilerimiz sayesinde aldığımız 2 galibiyetin puana yansıması sonrası bir üst basamakta yer alan ülke ile arayı epey kapattık.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Bu hafta da Galatasaray-Molde, Beşiktaş-Dinamo Kiev, Twente-Fenerbahçe, Adana Demirspor-Genk karşılaşmaları oynanacak. İşte bu maçlardan ilki olan Galatasaray maçı öncesi, ülke puanlarındaki sıralamamız:

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

1- İngiltere: 89.053

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

2- İspanya: 75.927

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

3- İtalya: 71.569

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

4- Almanya: 69.624

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

5- Hollanda: 54.000

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

6- Fransa: 52.247

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

7- Portekiz: 47.482

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

8- Belçika: 36.900

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

9- İskoçya: 31.650

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

10- TÜRKİYE: 30.850

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

11- Avusturya: 29.900

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMAMIZ - Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

12- İsviçre: 28.775

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