Çok değerli

Teknik direktör Okan Buruk, Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istediklerini söyledi. Dünkü basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyon olmak ne kadar değerliyse, Şampiyonlar Ligi'nde olmak da o kadar değerli. Taraftarımızın desteğiyle Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli" dedi.

AGRESİF OLACAĞIZ

Buruk şöyle devam etti: Daha dolu bir kadroyla sahada olacağız. "Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Daha güçlüyüz. Daha agresif olmak istiyoruz. Fizik olarak daha hazır durumdayız. Avantajımızı kullanmak ve maçı kazanmak istiyoruz. Asıl olan bizim gerçek oyunumuzu sahaya koymak. İlk maçtakinin daha iyisini yaparsak turu geçeriz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var.

Son 4 Avrupa maçından galibiyetle ayrılan ve Galatasaray'da bunu başaran ilk Türk teknik direktör olan Buruk, Molde'yi geçep Şampiyonlar Ligi gruplarında çıkışını sürdürmek istiyor.

BÜYÜK BİR KOZ

Okan Buruk transferle ilgili bir soru üzerine, "Gidenler, gelenler, gitmek isteyenler oluyor. Yunus da böyle oldu. Yunus gitmek istediğini belirtti, biz de izin verdik. Şampiyonlar Ligi'ne girmek bizim için bir koz, bunu kullanmaya çalışacağız. İyi oyuncular istiyoruz" diye konuştu.

KEYİF VERİCİYDİ

İlk maçta galibiyet golünü atan Midtsjö, "Benim için bu maçın ekstra özelliği var. Ben Rosenborg oyuncusuydum, Molde ile bir rekabet var. Şahsi olarak da Molde'ye gol atmak keyif vericiydi. Eski bir Rosenborglu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem" dedi.