Haberler Galatasaray Çok değerli

Çok değerli

Buruk, Molde maçıyla ilgili, “Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu şimdi Şampiyonlar Ligi” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Çok değerli

Teknik direktör Okan Buruk, Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istediklerini söyledi. Dünkü basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyon olmak ne kadar değerliyse, Şampiyonlar Ligi'nde olmak da o kadar değerli. Taraftarımızın desteğiyle Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli" dedi.

AGRESİF OLACAĞIZ

Buruk şöyle devam etti: Daha dolu bir kadroyla sahada olacağız. "Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Daha güçlüyüz. Daha agresif olmak istiyoruz. Fizik olarak daha hazır durumdayız. Avantajımızı kullanmak ve maçı kazanmak istiyoruz. Asıl olan bizim gerçek oyunumuzu sahaya koymak. İlk maçtakinin daha iyisini yaparsak turu geçeriz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var.

Son 4 Avrupa maçından galibiyetle ayrılan ve Galatasaray'da bunu başaran ilk Türk teknik direktör olan Buruk, Molde'yi geçep Şampiyonlar Ligi gruplarında çıkışını sürdürmek istiyor.

BÜYÜK BİR KOZ

Okan Buruk transferle ilgili bir soru üzerine, "Gidenler, gelenler, gitmek isteyenler oluyor. Yunus da böyle oldu. Yunus gitmek istediğini belirtti, biz de izin verdik. Şampiyonlar Ligi'ne girmek bizim için bir koz, bunu kullanmaya çalışacağız. İyi oyuncular istiyoruz" diye konuştu.

KEYİF VERİCİYDİ

İlk maçta galibiyet golünü atan Midtsjö, "Benim için bu maçın ekstra özelliği var. Ben Rosenborg oyuncusuydum, Molde ile bir rekabet var. Şahsi olarak da Molde'ye gol atmak keyif vericiydi. Eski bir Rosenborglu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemem" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya yıldızı Eden Hazard Süper Lig’e geliyor! Futbolu bırakacağı söyleniyordu…
Devlet düğmeye bastı! Tarımda yeni önlem: Ekilmeyen tarla kiralanacak
Transfer sürprizi! Ziyech'ten sonra bir bomba daha
Devler Ligi aşkına! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a Ramos müjdesi! Uçağı hazır
Devler Ligi aşkına! İşte Buruk'un 11'i
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 AĞUSTOS | Bugün başınıza neler gelecek?
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA KARAR ANI | Kurul son kez toplanıyor! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
Deprem son dakika 29 Ağustos 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muleka'nın menajerinden transfer itirafı! Muleka'nın menajerinden transfer itirafı! 00:36
F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı 00:36
G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu 00:36
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri 00:36
Beşiktaş'ta ayrılık! Beşiktaş'ta ayrılık! 00:36
Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor 00:36
Daha Eski
Zaha sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı Zaha sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı 00:36
G.Saray'dan teklif aldı mı? Fred canlı yayında açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı? Fred canlı yayında açıkladı! 00:36
Ramos'un açıklanacağı tarihi verdiler! Ramos'un açıklanacağı tarihi verdiler! 00:36
G.Saray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Molde'yi elerlerse... G.Saray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Molde'yi elerlerse... 00:35
Aslan'dan flaş hamle! Milli yıldız... Aslan'dan flaş hamle! Milli yıldız... 00:35
G.Saray genç yıldız için devreye girmiş! G.Saray genç yıldız için devreye girmiş! 00:35