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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, Bayern Münih forması giyen genç yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 10:40
Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu resmen başladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Takımlar kadrolarını önemli ölçüde oluştururken, özellikle 4 büyüklerin hamleleri çok konuşuldu.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Kulüpler 15 Eylül'de sona erecek transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, şu ana kadar Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Arthur Masuaku, Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain ve Ante Rebic'i renklerine bağladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar büyük ses getiren transferlere imza attı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Galatasaray, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Angelino, Kerem Demirbay, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç ve Sıraçhan Nas'ı transfer etti.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY EYÜP AYDIN'I İSTİYOR

Orta saha mevkisine takviye yapmayı planlayan Kara Kartal, Almanya'nın dev ekiplerinden biri olan Bayern Münih'te oynayan Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

19 yaşındaki futbolcu, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynuyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

800 bin Euro güncel piyasa değeri bulunan Aydın'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Takvim'in haberine göre, 1.81 boyundaki futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da yakından ilgi gösterdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Almanya vatandaşlığı da bulunan ancak milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan genç futbolcu, daha önce yine Almanya'da Heidenheim ekibinde de oynamıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Kariyerinde şu ana kadar 63 maça çıkan Aydın, 4 gol atarken, 10 da asiste imza attı.

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