Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Bayern Münih'in genç yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu resmen başladı.
Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu resmen başladı.
Takımlar kadrolarını önemli ölçüde oluştururken, özellikle 4 büyüklerin hamleleri çok konuşuldu.
Kulüpler 15 Eylül'de sona erecek transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, şu ana kadar Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Arthur Masuaku, Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain ve Ante Rebic'i renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar büyük ses getiren transferlere imza attı.
Galatasaray, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Angelino, Kerem Demirbay, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç ve Sıraçhan Nas'ı transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY EYÜP AYDIN'I İSTİYOR
Orta saha mevkisine takviye yapmayı planlayan Kara Kartal, Almanya'nın dev ekiplerinden biri olan Bayern Münih'te oynayan Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
19 yaşındaki futbolcu, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynuyor.
800 bin Euro güncel piyasa değeri bulunan Aydın'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
Takvim'in haberine göre, 1.81 boyundaki futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da yakından ilgi gösterdiği ortaya çıktı.
Almanya vatandaşlığı da bulunan ancak milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan genç futbolcu, daha önce yine Almanya'da Heidenheim ekibinde de oynamıştı.
Kariyerinde şu ana kadar 63 maça çıkan Aydın, 4 gol atarken, 10 da asiste imza attı.