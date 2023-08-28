TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, sağ bek mevkisi için İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i gündemine aldığı ortaya çıktı.
HEDEF KİRALIK ALINMASI
Cimbom, Serie A devinde üçüncü opsiyon durumuna düşen ve takımdan da ayrılmayı düşünen milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.
Sarı-Kırmızılılar'da Leo Dubois ile de yol ayrımı gündemde.
Zeki Çelik transferiyle birlikte yabancı kontenjanında da yer açılması planlanıyor.
Milli oyuncunun Roma ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan
Aslan, Zeki Çelik için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracak.
İSTANBULSPOR'DA PARLADI
Zeki Çelik futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
İstanbulspor'da yükselişe geçmiş, sonrasında Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu.
2022 yılında Roma ile kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.80 boyundaki Çelik, sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayabiliyor.
Futbol kariyerinde şu ana kadar 281 mücadeleye çıktı.
Bu maçlarda 11 gol atarken 16 da asist kaydetti.
Okan Buruk, milli futbolcunun transferine onay verdi.
Zeki geçen sezon Roma'da 34 maçta oynamış ve 1 asist katkısı yapmıştı.
Zeki Çelik'in düzenli olarak forma giymenin yanı sıra Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Cimbom'a sıcak bakacağı gelen haberler arasında.