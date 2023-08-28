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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezona önemli isimleri kadrosuna katarak başlayan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için harekete geçti. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:33
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, sağ bek mevkisi için İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i gündemine aldığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

HEDEF KİRALIK ALINMASI

Cimbom, Serie A devinde üçüncü opsiyon durumuna düşen ve takımdan da ayrılmayı düşünen milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Sarı-Kırmızılılar'da Leo Dubois ile de yol ayrımı gündemde.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Zeki Çelik transferiyle birlikte yabancı kontenjanında da yer açılması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Milli oyuncunun Roma ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Aslan, Zeki Çelik için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

İSTANBULSPOR'DA PARLADI

Zeki Çelik futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

İstanbulspor'da yükselişe geçmiş, sonrasında Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

2022 yılında Roma ile kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.80 boyundaki Çelik, sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Futbol kariyerinde şu ana kadar 281 mücadeleye çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Bu maçlarda 11 gol atarken 16 da asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Okan Buruk, milli futbolcunun transferine onay verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Zeki geçen sezon Roma'da 34 maçta oynamış ve 1 asist katkısı yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!

Zeki Çelik'in düzenli olarak forma giymenin yanı sıra Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Cimbom'a sıcak bakacağı gelen haberler arasında.

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