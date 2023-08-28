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Kerem: Yolun açık olsun

Kerem Aktürkoğlu, Leicester City'ye giden Yunus Akgün için mesaj yayımladı. Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: Aramızda mesafeler olsa da tüm kalbimle yanındayım. Hayatında güzellikler hep seninle olsun güzel kardeşim. Yolun açık olsun.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Kerem: Yolun açık olsun
Kerem Aktürkoğlu, Leicester City'ye giden Yunus Akgün için mesaj yayımladı. Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: Aramızda mesafeler olsa da tüm kalbimle yanındayım. Hayatında güzellikler hep seninle olsun güzel kardeşim. Yolun açık olsun.
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