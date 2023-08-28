Kerem: Yolun açık olsun

Kerem Aktürkoğlu, Leicester City'ye giden Yunus Akgün için mesaj yayımladı. Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: Aramızda mesafeler olsa da tüm kalbimle yanındayım. Hayatında güzellikler hep seninle olsun güzel kardeşim. Yolun açık olsun.
KeremAktürkoğlu, Leicester City'ye giden Yunus Akgün için mesaj yayımladı. Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: Aramızda mesafeler olsa da tüm kalbimle yanındayım. Hayatında güzellikler hep seninle olsun güzel kardeşim. Yolun açık olsun.