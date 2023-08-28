Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başladı.
Geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başladı.
Cimbom ikinci eleme turunda önce Litvanya ekibi Zalgiris'i üçüncü eleme turunda ise Slovenya ekibi Ljubljana'yı eledi.
Sarı-kırmızılılar bir sonraki eleme turunda ise Norveç ekibi Molde ile eşleşti.
Temsilcimiz Norveç'te oynanan ilk maçtan 3-2'lik skorla avantajlı bir galibiyet elde etti.
Cimbom sahasında Molde karşısında hata yapmaz ve rakibini eleyerek gruplara kalırsa dev bir gelirin sahibi olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon Euro'luk ayak bastı parasını alacak.
Takımlar, grup maçlarında alınacak her bir galibiyette ise 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin Euro'nun sahibi olacak.
Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon Euro.
Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.
Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşımış olacak.
Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon Euro'luk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon Euro'luk ödülün de sahibi olacak.
Eğer Galatasaray gruplara katılırsa 15,64 milyon Euro'luk katılım payını alacak.
Sarı-kırmızılılar elemelerde şampiyonlar yolundan gelene ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmesi halinde, her biri için 1 milyon 137 bin Euro'luk gelir elde edecek.