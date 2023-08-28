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Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk maçtan deplasmanda 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı. Temsilcimiz eğer Molde'yi eler ve gruplara kalırsa dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:01
Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başladı.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Cimbom ikinci eleme turunda önce Litvanya ekibi Zalgiris'i üçüncü eleme turunda ise Slovenya ekibi Ljubljana'yı eledi.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Sarı-kırmızılılar bir sonraki eleme turunda ise Norveç ekibi Molde ile eşleşti.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Temsilcimiz Norveç'te oynanan ilk maçtan 3-2'lik skorla avantajlı bir galibiyet elde etti.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Cimbom sahasında Molde karşısında hata yapmaz ve rakibini eleyerek gruplara kalırsa dev bir gelirin sahibi olacak.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon Euro'luk ayak bastı parasını alacak.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Takımlar, grup maçlarında alınacak her bir galibiyette ise 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin Euro'nun sahibi olacak.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1,137 milyon Euro.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşımış olacak.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon Euro'luk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon Euro'luk ödülün de sahibi olacak.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Eğer Galatasaray gruplara katılırsa 15,64 milyon Euro'luk katılım payını alacak.

Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlarsa...

Sarı-kırmızılılar elemelerde şampiyonlar yolundan gelene ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmesi halinde, her biri için 1 milyon 137 bin Euro'luk gelir elde edecek.

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