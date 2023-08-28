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GALATASARAY MOLDE MAÇI CANLI İZLE EXXEN | Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:50
GALATASARAY MOLDE MAÇI CANLI İZLE EXXEN | Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Molde maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Molde ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda müsabakadan galibiyet alarak ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 307 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 110 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 411 kez havalandırırken, kalesinde ise 452 gol gördü.

OKAN BURUK GALATASARAY İLE AVRUPA'DA 6. KARŞILAŞMADA

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında 6. sınavına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ile oynadığı son 4 Avrupa kupası müsabakasını kazanan Buruk, Galatasaray'da bunu başaran ilk Türk teknik direktör oldu.

AVRUPA'DAKİ SON 17 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BU SEZON 7 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 berberlik elde etti.

MAURO ICARDI 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi sezona hızlı başladı. Icardi, sarı-kırmızılılar ile bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.

LUCAS TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da kırmızı kart cezasını Molde ile Norveç'te oynanan ilk maçta tamamlayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Molde ile oynanacak rövanşta görev alabilecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ise görev alamayacak.

SZYMON MARCINIAK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Molde arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. Kwiatkowski'ye, AVAR'da Pawel Raczkowski eşlik edecek.

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