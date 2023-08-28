GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray, transferde frene basmıyor.
Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray, transferde frene basmıyor.
Sarı-kırmızılılar, orta saha hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.
Haberde, Tottenham'la sözleşmesinin bitmesine iki yıl olan oyuncunun bu hafta Londra temsilcisinden ayrılabileceği ifade edildi.
Ndombele, geride bıraktığımız sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirmiş ve 40 müsabakada görev almıştı.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.
Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi.
Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
26 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.
Ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...