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GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezona iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray, orta sahasını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Fransız basını, sarı-kırmızılıların ilgilendiği ismi duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:48
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray, transferde frene basmıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Sarı-kırmızılılar, orta saha hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Aslan'la ilgili son iddia Fransız basınından geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Tanguy Ndombele için Tottenham'la görüşüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Haberde, Tottenham'la sözleşmesinin bitmesine iki yıl olan oyuncunun bu hafta Londra temsilcisinden ayrılabileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Ndombele, geride bıraktığımız sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirmiş ve 40 müsabakada görev almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

26 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basını duyurdu! Aslan yıldız isim için devrede

Ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...

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