Haberler Galatasaray Dizide oynayacak

Dizide oynayacak

Mauro Icardi ile beraber İstanbul'da yaşayan Wanda Nara tarihi ve turistik yerleri gezmeye devam ediyor. Bu anlarını 17 milyona yakın takipçisi bulunan İnstagram hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medyada bir takipçisi; "Bir Türk dizisinde oynamayı düşünüyor musun?" diye sordu. "Teklifler aldım, size söyleyeceğim..." açıklaması merak uyandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Dizide oynayacak
Mauro Icardi ile beraber İstanbul'da yaşayan Wanda Nara tarihi ve turistik yerleri gezmeye devam ediyor. Bu anlarını 17 milyona yakın takipçisi bulunan İnstagram hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medyada bir takipçisi; "Bir Türk dizisinde oynamayı düşünüyor musun?" diye sordu. "Teklifler aldım, size söyleyeceğim..." açıklaması merak uyandırdı.
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