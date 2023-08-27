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Kaptan meydan okudu

Molde’nin tecrübeli ismi Eikrem, “Kolay goller yedik ama rövanş farklı olacak” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Kaptan meydan okudu

Norveç'te varsa yoksa Galatasaray... Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın aldığı 3-2 galibiyet en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Molde'nin savunma hattının kırılganlığından bahsedilirken kaptan Magnus Wolff Eikrem de bu konuda sorunları olduğunu kabul etti. "Kolay gol yiyoruz ve kale önünde daha dikkatli olmalıyız" dedi. Eikrem, "Bu sene çok iyi maçlar oynadık ama kolay goller yedik ve gol atamadık, dolayısıyla bu bizim için tamamen yeni bir şey değil. Ama rövanş maçı farklı olacak" diye de eklemeyi ihmal etmedi.

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