GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Sergio Ramos'u kadrosuna katmak adına girişimlerini sürdüren Galatasaray'da İspanyol yıldızın transferi halinde stoperde planların değişme ihtimali ortaya çıktı.
Sergio Ramos'u kadrosuna katmak adına girişimlerini sürdüren Galatasaray'da İspanyol yıldızın transferi halinde stoperde planların değişme ihtimali ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü stoper Galatasaray'a imza atarsa Victor Nelsson'a ayrılık için verilen söz tutulacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz yıl Sevilla'nın teklifini kabul eden Danimarkalı stopere "Sana ihtiyacımız var. Transferi son haftasında senin kadar iyi bir defans oyuncusu bulamayız. Galatasaray'da kal, şampiyon olalım, önümüzdeki yıl transferinde gerekli kolaylığı da sağlayacağız" denmişti.
İspanyol stoperin, sarı-kırmızılıların 3 gün sonra oynayacağı maçta Molde'yi elemesi halinde Türkiye'ye gelerek imza atması bekleniyor.
İngiltere'de Tottenham'ın ardından Arsenal, Brighton ve Nottingham Forest da Nelsson'a talip oldu.
Galatasaray, bugüne kadar Nelsson için 'tok satıcı' pozisyonunda oyuncusunu isteyen kulüplere 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesini işaret etti.
Ancak Ramos'un gelişi Galatasaray'ın Nelsson için pazarlık masasına oturmasını sağlayacak.
Cimbom, 4 ekibinin talip olduğu Nelsson için taban rakamı 20 milyon euro'ya indirerek görüşmelere başlayacak.