GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Hürriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz yıl Sevilla'nın teklifini kabul eden Danimarkalı stopere "Sana ihtiyacımız var. Transferi son haftasında senin kadar iyi bir defans oyuncusu bulamayız. Galatasaray'da kal, şampiyon olalım, önümüzdeki yıl transferinde gerekli kolaylığı da sağlayacağız" denmişti.