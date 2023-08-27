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GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi grupları için önünde son bir 90 dakika kalan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sergio Ramos'la görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar, İspanyol savunmacıyı getirmesi halinde Nelsson'u gönderecek. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 12:01
GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Sergio Ramos'u kadrosuna katmak adına girişimlerini sürdüren Galatasaray'da İspanyol yıldızın transferi halinde stoperde planların değişme ihtimali ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Dünyaca ünlü stoper Galatasaray'a imza atarsa Victor Nelsson'a ayrılık için verilen söz tutulacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Hürriyet'te yer alan habere göre geçtiğimiz yıl Sevilla'nın teklifini kabul eden Danimarkalı stopere "Sana ihtiyacımız var. Transferi son haftasında senin kadar iyi bir defans oyuncusu bulamayız. Galatasaray'da kal, şampiyon olalım, önümüzdeki yıl transferinde gerekli kolaylığı da sağlayacağız" denmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

İspanyol stoperin, sarı-kırmızılıların 3 gün sonra oynayacağı maçta Molde'yi elemesi halinde Türkiye'ye gelerek imza atması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

İngiltere'de Tottenham'ın ardından Arsenal, Brighton ve Nottingham Forest da Nelsson'a talip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Galatasaray, bugüne kadar Nelsson için 'tok satıcı' pozisyonunda oyuncusunu isteyen kulüplere 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesini işaret etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Ancak Ramos'un gelişi Galatasaray'ın Nelsson için pazarlık masasına oturmasını sağlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'un çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi

Cimbom, 4 ekibinin talip olduğu Nelsson için taban rakamı 20 milyon euro'ya indirerek görüşmelere başlayacak.

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