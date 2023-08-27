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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Son dakika Galatasaray haberleri... Kadrosuna son olarak Faslı orta saha Hakim Ziyech'i katan Galatasaray, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. Aslan'da Belçikalı yıldız Dries Mertens'le yolların ayrılabileceği ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 08:14
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Galatasaray bir taraftan takviye için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ise bazı ayrılıklar yaşanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom'da Oliveira, Dubois ve Midtsjö ile beraber sürpriz şekilde Mertens'le de yolların ayrılabileceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Galatasaray'da bu dört isimden en az ikisiyle yolların ayrılmasının planlandığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Ziyech transferi sonrası sarı-kırmızılıların, yıllık maliyeti 4 milyon euroyu bulan Mertens'i lüks olarak gördüğü ve bu nedenle radikal bir karar alınabileceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Galatasaray ile 1 sene daha kontratı bulunan Mertens'in özellikle Suudi pazarında karşılığının olması nedeniyle bu ayrılığın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon, Galatasaray formasıyla 7 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

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