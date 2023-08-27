GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Dries Mertens'le yollar ayrılabilir

Galatasaray bir taraftan takviye için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ise bazı ayrılıklar yaşanacak.
Galatasaray bir taraftan takviye için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan ise bazı ayrılıklar yaşanacak.
Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom'da Oliveira, Dubois ve Midtsjö ile beraber sürpriz şekilde Mertens'le de yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Galatasaray'da bu dört isimden en az ikisiyle yolların ayrılmasının planlandığı belirtildi.
Ziyech transferi sonrası sarı-kırmızılıların, yıllık maliyeti 4 milyon euroyu bulan Mertens'i lüks olarak gördüğü ve bu nedenle radikal bir karar alınabileceği öğrenildi.
Galatasaray ile 1 sene daha kontratı bulunan Mertens'in özellikle Suudi pazarında karşılığının olması nedeniyle bu ayrılığın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
36 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon, Galatasaray formasıyla 7 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı.
36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...