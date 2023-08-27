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TRANSFER HABERİ | Alman basınından flaş iddia: Salih Özcan Galatasaray'a gitmek zorunda!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Yer alan haberlere göre milli yıldız Salih Özcan, Cimbom'a gelmek zorunda. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Alman basınından flaş iddia: Salih Özcan Galatasaray'a gitmek zorunda!

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Galatasaray'ın orta saha adaylarından birisi de Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan... Türk Milli Takımı'nın yeni yıldızlarından Salih yaptığı açıklamada Galatasaray'ın teklifini doğrularken "Menajerimi aradılar. Galatasaray büyük bir kulüp. Ancak burada tamamen sezona odaklandım" ifadesini kullandı. Ancak Alman Sport-1 yaptığı bir haberde Salih Özcan'ın adeta Galatasaray'a gitmek zorunda olduğunu ima etti. Marcel Sabitzer ve Felix Nmecha'nın transferleri nedeniyle Salih Özcan, takım içi hiyerarşide daha da aşağıya kaydı. Şu anda kaptan Emre Can'dan da kaçışı yok. Tüm bunlar göz önüne alındığında Dortmund'un, Salih Özcan için bir teklif gelmesi halinde kabul edeceği tahmin ediliyor. Milli oyuncunun da yedek kalmayı kabul edemeyeceği için Galatasaray'a gelmeyi kabul edeceği yönünde yorumlar paylaşıldı.

GEÇEN YIL MİLLİ OLDU

Köln altyapısından yetiştikten sonra Temmuz 2022'de Borussia Dortmund'a transfer olan 25 yaşındaki Salih Özcan, Mart 2022'de milli olmuştu. Ay-yıldızlı formayla şimdiye kadar 11 maça çıkan Salih Özcan, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da 50'den fazla maça çıktı.

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