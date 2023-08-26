Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Galatasaray Kulübü, Sergio Ramos'un alternatiflerini hazırladı. İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı ekibin yıllık '6 milyon euro'luk teklifini kabul etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen yönetim bunun üzerine transferde atağa kalktı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, stoper transferi için İngiltere'ye çıkarma yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar takviyelere devam etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Stoper hattına transfer isteyen Okan Buruk yönetime istediği isimlerin listesini sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper takviyesi üzerinde de çalışılırken sarı-kırmızılı ekip, son dönemde Sergio Ramos üzerinde yoğunlaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Ancak ünlü futbolcuyla yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

AS gazetesi, "Sergio Ramos'un, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'la anlaşmasına çok yakındı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Müzakereler umut verici bir şekilde ilerledi. Ancak operasyon durma noktasına geldi" şeklinde yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Sarı-kırmızılı ekibin yıllık 6 milyon euro, bireysel ve toplu performansa bağlı bonuslar teklif ettiğini ancak Ramos'tan olumlu bir yanıt alamadığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Bunun üzerine Erden Timur, İngiltere çıkartması yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Tottenham'dan Davinson Sanchez ile Southampton'dan Armel Bella-Kotchap'la masaya oturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

İki futbolcu ve kulüpleriyle müzakerelerin başarılı bir şekilde sürdüğü belirtilirken Sanchez ve Kotchap'ın Florya'nın yolunu tutma ihtimallerinin yüksek olduğu ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Bella-Kotchap'ı Bayern Münih ve Borussia Dortmund da istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

EURO 2024'te Alman Milli Takımı'nda forma giymek isteyen Bell-Kotchap bu sezonu sürekli oynayarak geçirmek çok önemli...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakma ihtimali yüksek görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Tottenham, Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Kolombiyalı oyuncu, Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.

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