GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erden Timur'dan İngiltere'ye stoper çıkarması! 2 yıldızla masaya oturdu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar takviyelere devam etmek istiyor.
Stoper hattına transfer isteyen Okan Buruk yönetime istediği isimlerin listesini sundu.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar takviyelere devam etmek istiyor.
Stoper hattına transfer isteyen Okan Buruk yönetime istediği isimlerin listesini sundu.
Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper takviyesi üzerinde de çalışılırken sarı-kırmızılı ekip, son dönemde Sergio Ramos üzerinde yoğunlaştı.
Ancak ünlü futbolcuyla yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.
AS gazetesi, "Sergio Ramos'un, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'la anlaşmasına çok yakındı.
Müzakereler umut verici bir şekilde ilerledi. Ancak operasyon durma noktasına geldi" şeklinde yazdı.
Sarı-kırmızılı ekibin yıllık 6 milyon euro, bireysel ve toplu performansa bağlı bonuslar teklif ettiğini ancak Ramos'tan olumlu bir yanıt alamadığı belirtildi.
Bunun üzerine Erden Timur, İngiltere çıkartması yaptı.
Tottenham'dan Davinson Sanchez ile Southampton'dan Armel Bella-Kotchap'la masaya oturdu.
İki futbolcu ve kulüpleriyle müzakerelerin başarılı bir şekilde sürdüğü belirtilirken Sanchez ve Kotchap'ın Florya'nın yolunu tutma ihtimallerinin yüksek olduğu ifade edildi.
Bella-Kotchap'ı Bayern Münih ve Borussia Dortmund da istiyor.
EURO 2024'te Alman Milli Takımı'nda forma giymek isteyen Bell-Kotchap bu sezonu sürekli oynayarak geçirmek çok önemli...
Bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakma ihtimali yüksek görülüyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Tottenham, Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı.
Kolombiyalı oyuncu, Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.