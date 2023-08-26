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GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:21
GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

Sarı-kırmızlılarda Molde galibiyetinin mimarlarından biri de Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Icardi, bu sezona da bomba gibi bir giriş yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

Arjantinli yıldız, Molde karşısında attığı golün yanı sıra uzatma dakikalarında yaptığı asistle maça damgasını vurdu.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

Tecrübeli golcü, mücadelenin ardından İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

İşte Mauro Icardi'nin o sözleri...

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

"PSG'DE ZORLU BİR SÜRECE GİRDİM"

"Paris Saint Germain'de ilk başlarda işler yolundaydı ancak sonradan biraz zorlu bir sürecin içerisine girdim.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

"GALATASARAY'DA KENDİMİ BULDUM"

Galatasaray'da hem geçen sezon hem de bu sezon tam anlamıyla kendimi buldum. Sahadaki görüntüm de zaten bunu belli ediyordur.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Kulübün tüm çalışanlarıyla, futbolcu arkadaşlarımla çok büyük bir takımın parçasıyız. Açıkçası tüm ekiple birlikte kendimi oldukça iyi hissediyorum. Ben de böyle bir ortamda bulunduğum için son derece mutluyum.

GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

"INTER'DE DE ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Inter'de de elimden geleni yaptım ve iyi işlerin altına imza attım. Kaptanlık pazubandını koluma taktım, goller attım ve iyi bir performans sergiledim ama şimdi Galatasaray'da çok mutluyum."

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