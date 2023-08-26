GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Kulübün tüm çalışanlarıyla, futbolcu arkadaşlarımla çok büyük bir takımın parçasıyız. Açıkçası tüm ekiple birlikte kendimi oldukça iyi hissediyorum. Ben de böyle bir ortamda bulunduğum için son derece mutluyum.