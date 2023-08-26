GALATASARAY HABERİ - Mauro Icardi'den olay sözler! "PSG'de işler yolundaydı ama..."

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Molde deplasmanına konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Molde deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj ekde etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midstjö kaydetti.
Sarı-kırmızlılarda Molde galibiyetinin mimarlarından biri de Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Icardi, bu sezona da bomba gibi bir giriş yaptı.
Arjantinli yıldız, Molde karşısında attığı golün yanı sıra uzatma dakikalarında yaptığı asistle maça damgasını vurdu.
Tecrübeli golcü, mücadelenin ardından İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Mauro Icardi'nin o sözleri...
"PSG'DE ZORLU BİR SÜRECE GİRDİM"
"Paris Saint Germain'de ilk başlarda işler yolundaydı ancak sonradan biraz zorlu bir sürecin içerisine girdim.
"GALATASARAY'DA KENDİMİ BULDUM"
Galatasaray'da hem geçen sezon hem de bu sezon tam anlamıyla kendimi buldum. Sahadaki görüntüm de zaten bunu belli ediyordur.
"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"
Kulübün tüm çalışanlarıyla, futbolcu arkadaşlarımla çok büyük bir takımın parçasıyız. Açıkçası tüm ekiple birlikte kendimi oldukça iyi hissediyorum. Ben de böyle bir ortamda bulunduğum için son derece mutluyum.
"INTER'DE DE ELİMDEN GELENİ YAPTIM"
Inter'de de elimden geleni yaptım ve iyi işlerin altına imza attım. Kaptanlık pazubandını koluma taktım, goller attım ve iyi bir performans sergiledim ama şimdi Galatasaray'da çok mutluyum."