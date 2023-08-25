Süper Mauro Icardi

Galatasaray'ın 'Yangın'cısı, kritik gollerin, büyük maçların adamı, taraftarın aşkı Mauro İcardi dün gece yine öyle bir sahne aldı ki tek kişilik dev gösteri yaptı... 30 yaşındaki golcü, 29'da Yunus Akgün'ün ortasında ceza alanı içine doğru koşarak savunmanın arkasına sarktı. Ardından havadan gelen meşin yuvarlağı nefis bir voleyle ağlara yollayarak Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü attı. Mauro İcardi parmak ısırtıp şapka çıkarttıran bu golle bu sezon Avrupa arenasında ilk sayısını kaydetmiş oldu.

RAKİPLERİ BİLE ALKIŞLADI

Bununla da kalmadı. Son uzatma dakikalarında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Midtsjo'nün attığı golün pasını verdi. Bu sezonki asist siftahını da yaptı. Öte yandan İcardi bu sezon 4 resmi karşılaşmadaki gol sayısın da 3'e çıkardı. Son olarak Trabzonspor derbisinde 2 gol kaydeden İcardi, üst üste 2 maçı da boş geçmemiş oldu. Bu arada İcardi'nin sayısı sosyal medyada da çok konuşuldu. Sadece sarı kırmızılı taraftarlar, değil Beşiktaş ve Fenerbahçeliler bile gole methiyeler dizdi.

GALATASARAY ÇOK SIRA DIŞI

Icardi, G.Saray taraftarına teşekkür etti. Arjantinli "G.Saraylı taraftarları çok seviyorum. Evimizde ve deplasmanda hep yanımızdalar. Çok iyi takımlarda, çok iyi taraftarların önünde oynadım. Ama burada sıra dışı bir ortam var. Dünyadaki en iyi taraftarlardan biri bizim" dedi. Tangocu attığı gol için de "Yunus çok güzel bir pas attı, ben de bunu ancak tek vuruşla atabilirim dedim" dedi.

UEFA'DAN PAYLAŞIM

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı, Icardi'yi Gladyatör olarak paylaştı. Alev emojisiyle paylaşılan gönderi 10 binlerce beğeni ve yorum aldı. Ayrıca İcardi'nin golü Fransa'da da ses getirdi. Fransız spiker gol sonrası "Bu adam dünyadan değil, artık buna eminim" dedi.

200

Icardi Molde ağlarına gönderdiği golle kulüp kariyerindeki 200. golüne ulaştı. Icardi G.Saray ile 27, PSG'de 38, Sampdoria'da 11, İnter'de 124 gol kaydetti.

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Avrupa kupalarında çıktığı son iki maçta da gol atan Mauro Icardi, topla Molde ceza sahasında ilk buluşmasında karşılaşmadaki ilk şutunu çekti ve fileleri havalandırdı.