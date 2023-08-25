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Mauro'ya teşekkür

Molde galibiyeti sonrası konuşan Okan Buruk, İcardi'nin performansını "Mauro attığı ve attırdığı gollerle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var" şeklinde değerlendirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Mauro'ya teşekkür

Molde galibiyeti sonrası konuşan Okan Buruk, İcardi'nin performansını "Mauro attığı ve attırdığı gollerle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var" şeklinde değerlendirdi. Henüz tam kadro olmadıklarını söyleyen Buruk, "Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı. Ama sonuç bizim için sevindirici. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı. İkinci maçta çok daha farklı bir takım sahada olacak' diye konuştu.

YUNUS'A TEKLİFLER VAR

Yunus Akgün'ü isteyen takımların olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Bizim için maçtan önceki düşüncelerimiz içerisinde özellikle bu sahada ayakları iyi olan, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular önem kazanıyordu. Yunus da bu anlamda takımdaki en iyilerden birisi. O yüzden Yunus ile başladık. Bugün maçın iyilerden birisi oldu. Yunus ile ilgili gelen teklifler var" diye konuştu.

EN AZ İKİ TAKVİYE

Takıma en az 2 takviye daha yapılacağını ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Buruk, "Bugünkü oyunu net olarak, Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç olarak görmüyorum. Özellikle saha koşulları zaman zaman bizi maçın dışına itti. Takviye ihtiyacımız var.

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