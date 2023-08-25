Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da gündem transfer...
Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da gündem transfer...
Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu sezon da takıma kazandırdığı isimlerle büyük yankı uyandırdı.
Yönetim stoper ve orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, stoper bölgesi için adı geçen bir numaralı isim Sergio Ramos olmuştu.
PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan İspanyol futbolcuyla Beşiktaş da ilgilenmişti.
Ancak siyah-beyazlılar, maddi anlaşmazlıklar nedeniyle 37 yaşındaki oyuncunun transferinde vazgeçtiğini açıklamıştı.
Galatasaray transferde Sergio Ramos bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Cimbom, dünyaca ünlü İspanyol stoperin transferinde önemli mesafe aldı.
PSG ile yollarını ayıran 37 yaşındaki futbolcu, istediği ücrette indirime gidince dev transferde yeni bir süreç başladı.
5 MİLYON EURO'YA İNDİ
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeniden değerlendirme yapacağını söyleyen Ramos'un yıllık ücrette 5 milyon Euro'ya kadar indiği ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu aktarıldı.
Pazarlıklara bonuslarla beraber yıllık 10 milyon Euro'dan 2 senelik kontrat isteğiyle başlayan Ramos'un Galatasaray için gittiği indirim dikkat çekti.
Savunmaya takviye planlayan sarı-kırmızılılar işin sportif getirisi yanında reklam ve marka değeri açısından yaratacağı etkiyi düşünerek hareket ediyor.
Galatasaray'ın Ramos'a senelik 4 milyon Euro'dan 1+1 kontrat sunduğu ve taraflar arasındaki 1 milyon Euro'luk farkın kısa sürede kapanmasının beklendiği bildirildi.
Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde İspanyol futbolcunun sözleşme imzalaması için İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.