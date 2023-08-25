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Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı Icardi, Zaha, Ziyech, Tete ve Angelino gibi yıldız isimlerle dikkat çeken Galatasaray, dünyaca ünlü bir ismi daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Sergio Ramos transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenilirken, İspanyol stoperin maliyeti de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:13
Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da gündem transfer...

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu sezon da takıma kazandırdığı isimlerle büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Aslan; Icardi, Zaha, Ziyech, Tete ve Angelino gibi birçok ünlü yıldızla sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Yönetim stoper ve orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, stoper bölgesi için adı geçen bir numaralı isim Sergio Ramos olmuştu.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan İspanyol futbolcuyla Beşiktaş da ilgilenmişti.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Ancak siyah-beyazlılar, maddi anlaşmazlıklar nedeniyle 37 yaşındaki oyuncunun transferinde vazgeçtiğini açıklamıştı.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Galatasaray transferde Sergio Ramos bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Cimbom, dünyaca ünlü İspanyol stoperin transferinde önemli mesafe aldı.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

PSG ile yollarını ayıran 37 yaşındaki futbolcu, istediği ücrette indirime gidince dev transferde yeni bir süreç başladı.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

5 MİLYON EURO'YA İNDİ

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeniden değerlendirme yapacağını söyleyen Ramos'un yıllık ücrette 5 milyon Euro'ya kadar indiği ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu aktarıldı.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Pazarlıklara bonuslarla beraber yıllık 10 milyon Euro'dan 2 senelik kontrat isteğiyle başlayan Ramos'un Galatasaray için gittiği indirim dikkat çekti.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Savunmaya takviye planlayan sarı-kırmızılılar işin sportif getirisi yanında reklam ve marka değeri açısından yaratacağı etkiyi düşünerek hareket ediyor.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Galatasaray'ın Ramos'a senelik 4 milyon Euro'dan 1+1 kontrat sunduğu ve taraflar arasındaki 1 milyon Euro'luk farkın kısa sürede kapanmasının beklendiği bildirildi.

Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde İspanyol futbolcunun sözleşme imzalaması için İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.

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