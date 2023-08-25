Galatasaray Sergio Ramos transferini bitiriyor! Maliyeti ortaya çıktı

5 MİLYON EURO'YA İNDİ

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeniden değerlendirme yapacağını söyleyen Ramos'un yıllık ücrette 5 milyon Euro'ya kadar indiği ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu aktarıldı.