GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giren Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile giren Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı isimler kadar, ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyordu.
O yıldızlardan biri de Yunus Akgün... Genç futbolcunun adı bir süredir İngiliz kulübü Leicester City ile anılıyordu.
Championship ekibinin, sarı-kırmızılı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ifade ediliyordu.
Yunus Akgün'den flaş bir paylaşım geldi. Son olarak forma giydiği Molde karşılaşmasında başarılı bir performansa imza atan genç futbolcu, ayrıldığını bildiren bir paylaşım yaptı.
Uçak içinden menajeriyle fotoğrafını yayınlayan Yunus, "Yeni meydan okuma yükleniyor" yorumunu düştü.
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
İki sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus, özellikle 2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.