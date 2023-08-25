Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Bir süredir adı İngiliz kulübü Leicester City ile anılan genç futbolcu, flaş bir paylaşıma imza attı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 10:44
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giren Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı isimler kadar, ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

O yıldızlardan biri de Yunus Akgün... Genç futbolcunun adı bir süredir İngiliz kulübü Leicester City ile anılıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Championship ekibinin, sarı-kırmızılı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ifade ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Yunus Akgün'den flaş bir paylaşım geldi. Son olarak forma giydiği Molde karşılaşmasında başarılı bir performansa imza atan genç futbolcu, ayrıldığını bildiren bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Uçak içinden menajeriyle fotoğrafını yayınlayan Yunus, "Yeni meydan okuma yükleniyor" yorumunu düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

İki sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus, özellikle 2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den ayrılık paylaşımı!

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan'dan yılın transferi! İmza tarihi belli oldu...
DOSYA | Kılıçdaroğlu HDPKK'ya ne vaatler verdi? Başkan Erdoğan'ın 'çık açıkla' çağrısının şifreleri: CHP - Kandil hattının deşifresi
G.Saray da istiyordu! Transfer kararını verdi
G.Saray'dan bir transfer çalımı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray da istiyordu! Transfer kararını verdi
Sergio Ramos imzaya kaldı! İşte maliyeti
KPSS tercihleri ne zaman 2023?
POLİSLİK KPSS PUAN TÜRÜ HANGİSİ? 2023 polislik KPSS taban puanı kaç?
Polislik (PMYO) taban puanları 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nantes - Monaco maçı hangi kanalda? Nantes - Monaco maçı hangi kanalda? 11:47
F.Bahçe'de biri kiralık iki ayrılık! F.Bahçe'de biri kiralık iki ayrılık! 11:40
G.Saray da istiyordu! Transfer kararını verdi G.Saray da istiyordu! Transfer kararını verdi 11:21
Sergio Ramos imzaya kaldı! İşte maliyeti Sergio Ramos imzaya kaldı! İşte maliyeti 11:13
İsmail Kartal kayıpsız devam ediyor! İsmail Kartal kayıpsız devam ediyor! 11:01
18 yıllık hasret sonra eriyor! 18 yıllık hasret sonra eriyor! 10:45
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli... F.Bahçe'de flaş Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli... 10:35
G.Saraylı yıldızdan ayrılık paylaşımı! G.Saraylı yıldızdan ayrılık paylaşımı! 10:05
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı... G.Saray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı... 09:35
Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı! Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı! 09:35
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu sonuçları! UEFA Avrupa Ligi Play-off turu sonuçları! 09:28
Dikkat çeken sözler! "Maçın en güzel anıydı" Dikkat çeken sözler! "Maçın en güzel anıydı" 08:57