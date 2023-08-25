Adım adım Verratti

Galatasaray, İcardi'nin ardından PSG'den Marco Verratti'yi de kadrosuna katmak için girişimlere başladı. L'Equipe'te yer alan habere göre Verratti ile görüşmeler başladı ve mali şartlar konuşuluyor. Haberde; G.Saray'ın Verratti için yapacağı teklifin detaylarına yer verilmezken İtalyan oyuncunun, Al Ahli'ye transferinin durma aşamasına geldiği belirtildi. Haberde şu ifadelere yer verildi: Verratti hâlâ kulüp bulamadı. Son günlerde bir başka kulüp daha öne çıktı: Galatasaray. Türkler transferin ekonomik zorluklarının farkında, ancak orta yol bulmaya çalışıyorlar.