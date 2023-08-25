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Adım adım Verratti

L’Equipe, Galatasaray’ın Verratti ile görüşmelere başladığını ve mali şartların görüşüldüğünü yazdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Adım adım Verratti

Galatasaray, İcardi'nin ardından PSG'den Marco Verratti'yi de kadrosuna katmak için girişimlere başladı. L'Equipe'te yer alan habere göre Verratti ile görüşmeler başladı ve mali şartlar konuşuluyor. Haberde; G.Saray'ın Verratti için yapacağı teklifin detaylarına yer verilmezken İtalyan oyuncunun, Al Ahli'ye transferinin durma aşamasına geldiği belirtildi. Haberde şu ifadelere yer verildi: Verratti hâlâ kulüp bulamadı. Son günlerde bir başka kulüp daha öne çıktı: Galatasaray. Türkler transferin ekonomik zorluklarının farkında, ancak orta yol bulmaya çalışıyorlar.

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