Açılış Oliveira'dan

Galatasaray'da orta saha arayışları sürerken Sergio Oliveira ortaya koyduğu başarılı futbolla öne çıkmaya devam ediyor. Molde karşısında da ilk 11'deki yerini alan Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma hayat veren bir gol attı. 25. dakikada kazanılan frikik atışında topun başına geçti. Oliveira'nın vuruşunda top Ellingsen'e çarpıp ağlarla buluştu ve Galatasaray bu golle Molde'nin baskısını kırdı. 70. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bırakan Sergio Oliveira, karşılaşma sonrasında, "Taraftarlarımız önünde turu mutlaka geçeceğiz ve adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracağız" açıklamasını yaptı.