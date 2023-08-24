Zaniolo teşekkürü

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo'nun fit durumda takıma katıldığı için Okan Buruk'a teşekkür etti. Çok önemli bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını ifade eden Emery, "Onun imzasını cuma günü bitirdik. Cumartesi günü kaydını yetiştirmek imkansızdı. Hafta sonunda bizimle olacak" dedi. İtalyan yıldızın form bakımından hazır bir şekilde geldiğini ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Fit durumda çünkü takımıyla antrenman yapıyordu. Tabii ki bize yardımcı olacak oyunculara ihtiyacımız olacak. Tecrübesi var. Roma ile Konferans Ligi'ni kazandı. Takıma katılmasından çok memnunuz" diye konuştu.