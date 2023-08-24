Avrupa basını Galatasaray'ın Molde galibiyetini böyle gördü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geldi.
Deplasmanda 1-0 geriye düşen Aslan, son dakikalarda attığı golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı skoru aldı.
Avrupa basını ise Galatasaray'ın galibiyetini böyle gördü...
La Gazetta Dello Sport: Icardi, Galatasaray'ı gruplara taşıdı.
Tuttosport: Icardi'nin gösterisi Galatasaray'ı gruplara götürüyor.
Corriere Dello Sport: Icardi, Galatasaray'a liderlik ediyor.
L'Equipe: Galatasaray, Molde'den çıkmayı başardı.
Foot Mercato: Galatasaray, Molde'de geri döndü.