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Avrupa basını Galatasaray'ın Molde galibiyetini böyle gördü

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibini son dakika golüyle 3-2 yendi. Avrupa basını, Aslan'ın geri dönüşünü böyle gördü... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 11:28
Avrupa basını Galatasaray'ın Molde galibiyetini böyle gördü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya geldi.

Avrupa basını Galatasaray'ın Molde galibiyetini böyle gördü

Deplasmanda 1-0 geriye düşen Aslan, son dakikalarda attığı golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı skoru aldı.

Avrupa basını Galatasaray'ın Molde galibiyetini böyle gördü

Avrupa basını ise Galatasaray'ın galibiyetini böyle gördü...

Avrupa basını Galatasaray'ın Molde galibiyetini böyle gördü

La Gazetta Dello Sport: Icardi, Galatasaray'ı gruplara taşıdı.

Avrupa basını Galatasaray'ın Molde galibiyetini böyle gördü

Tuttosport: Icardi'nin gösterisi Galatasaray'ı gruplara götürüyor.

Avrupa basını Galatasaray'ın Molde galibiyetini böyle gördü

Corriere Dello Sport: Icardi, Galatasaray'a liderlik ediyor.

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