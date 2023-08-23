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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski futbolcusunu kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle temas kurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:23
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Sarı-kırmızılılar son olarak Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Ziyech hamlesinin ardından gözler orta saha transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Şampiyonlar Ligi standartlarında bir oyuncu arayışında olan Cimbom, birçok isimle temas kurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Bir yandan da ligde uygulanan 8+3 yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonu için hamleler yapılması hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Galatasaray, bu kapsamda sürpriz bir ismi gündemie aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Söz konusu isim, Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Cimbom'un eski Beşiktaşlı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Genç orta sahanın menajeri ve kulübüyle ilk temaslar kurulduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

Emirhan İlkhan, geçen sezon altyapısından yetiştiği Beşiktaş'tan Torino'ya 4.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8+3 hamlesi! Eski Beşiktaşlı için harekete geçildi

19 yaşındaki yetenek, Serie A'da ligin ilk yarısında 4 maçta forma şansı bulabildi.

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