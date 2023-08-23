Sentetik çimde mücadele edecek

İstanbul yanıyor... G.Saray'ın çarşamba akşamı konuk olacağı Norveç'in Molde şehri ise adeta kış havası yaşıyor. Hava sıcaklığı gündüz 15 derece, maç saatinde ise 12 derece olarak tahmin ediliyor. Yağmur yağma ihtimali ise yüzde 88 olarak hesaplanıyor. Bunun yanı sıra maçın sentetik çimde oynanacak olması da G.Saray için ekstra bir zorluk teşkil ediyor.
İstanbul yanıyor... G.Saray'ın çarşamba akşamı konuk olacağı Norveç'in Molde şehri ise adeta kış havası yaşıyor. Hava sıcaklığı gündüz 15 derece, maç saatinde ise 12 derece olarak tahmin ediliyor. Yağmur yağma ihtimali ise yüzde 88 olarak hesaplanıyor. Bunun yanı sıra maçın sentetik çimde oynanacak olması da G.Saray için ekstra bir zorluk teşkil ediyor.