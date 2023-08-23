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Molde Galatasaray maçı CANLI

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:10
Molde Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Okan Buruk'un öğrencileri rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MOLDE - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Icardi

MOLDE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Molde - Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMAYI ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Onun yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak.

MOLDE'DE TANIDIK İSİM

Molde'de, Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı

AVRUPA KUPALARINDA 307. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıktı.

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