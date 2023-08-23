Haberler Galatasaray İki maçı da alacağız

İki maçı da alacağız

Galatasaray İkinci Başkanı, “Şampiyonlar Ligi’nin bir adım uzağındayız. Bizim için yılın maçı. Okan hocamıza ve ekibine güveniyoruz. İki maçı da alacağımıza inanıyorum” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
İki maçı da alacağız

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi. Norveç'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve eşleşmeyi geçmenin çok önemli olduğuna belirten Öztürk, "Bize göre yılın en önemli maçı. Özlediğimiz yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin bir adım uzağındayız. Hem burada hem de İstanbul'da kazanacağımızı umut ediyorum. Burada hava, iklim, her şey futbola müsait" ifadesini kullandı.

SAHADA OYNANIYOR

Molde'nin liginde 18. haftasını geçirdiğini hatırlatan İkinci Başkan, "Bu onların takımdaşlığı, birlikteliği için avantaj ama biz de Galatasaray'ız. Her şeyin istediğimiz gibi geçeceğinden ve buradan İstanbul'a keyifli döneceğimizden eminiz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Ancak futbol sahada oynanıyor. Ne kadar büyük konuşursanız konuşun, lafla maçları kazanamıyorsunuz. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Okan hocamıza ve ekibine çok güveniyoruz" dedi.

TALISCA'YI TİMUR'A SORUN

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ve İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu Erden beye sormanız lazım. Transferden sorumlu kişi o. Doğrusu ve şık olanı bu olur" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN

Metİn Öztürk, rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Norveç'e gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını belirterek, "Gelmese de kalbi burada. Kendisine acil şifalar diliyoruz. İnşallah aramıza katılır. Birlikte keyifle maçımızı izleriz" ifadelerini kullandı.

EN İDDİALI TAKIM GALATASARAY

Metin Öztürk, Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olmasını ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmesini umduklarını dile getirerek, "Transfer şampiyonlukları, takımları şampiyon yapmıyor. Sahadaki oyun şampiyon yapıyor. Geçen sezon harika bir takımla harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sezon ligde en iddialı takım olacağımıza inanıyoruz" dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray pastanın çileğini buldu! Şampiyonlar Ligi için dev transfer
CHP'li İBB İstanbullu'yu böyle soydu! 4 binlik çizmeye değerinin 3 katı ödeme!
F.Bahçe Krunic için kesenin ağzını açtı!
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni iddia Rollheiser
G.Saray'ın yıldızına Katar'dan sürpriz teklif!
EMEKLİYE TABAN AYLIK ZAMMI | Emekli maaşına ara zam gelecek mi?
ŞOK AKTÜEL 23-29 AĞUSTOS | Her şey ŞOK ucuz! ŞOK haftanın indirimleri kataloğu
İstanbul namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hedef Şampiyonlar Ligi" "Hedef Şampiyonlar Ligi" 01:20
Yeni iddia Rollheiser Yeni iddia Rollheiser 01:19
Yerlikaya ve Bak'a ziyaret Yerlikaya ve Bak'a ziyaret 01:15
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:46
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:42
G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... 23:23
Daha Eski
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i 23:23
F.Bahçe'de kale değişiyor! F.Bahçe'de kale değişiyor! 23:23
Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... 23:23
G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... 23:23
Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! 23:23
F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! 23:23