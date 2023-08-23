İki maçı da alacağız

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi. Norveç'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve eşleşmeyi geçmenin çok önemli olduğuna belirten Öztürk, "Bize göre yılın en önemli maçı. Özlediğimiz yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin bir adım uzağındayız. Hem burada hem de İstanbul'da kazanacağımızı umut ediyorum. Burada hava, iklim, her şey futbola müsait" ifadesini kullandı.

SAHADA OYNANIYOR

Molde'nin liginde 18. haftasını geçirdiğini hatırlatan İkinci Başkan, "Bu onların takımdaşlığı, birlikteliği için avantaj ama biz de Galatasaray'ız. Her şeyin istediğimiz gibi geçeceğinden ve buradan İstanbul'a keyifli döneceğimizden eminiz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Ancak futbol sahada oynanıyor. Ne kadar büyük konuşursanız konuşun, lafla maçları kazanamıyorsunuz. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Okan hocamıza ve ekibine çok güveniyoruz" dedi.

TALISCA'YI TİMUR'A SORUN

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ve İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu Erden beye sormanız lazım. Transferden sorumlu kişi o. Doğrusu ve şık olanı bu olur" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN

Metİn Öztürk, rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Norveç'e gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını belirterek, "Gelmese de kalbi burada. Kendisine acil şifalar diliyoruz. İnşallah aramıza katılır. Birlikte keyifle maçımızı izleriz" ifadelerini kullandı.

EN İDDİALI TAKIM GALATASARAY

Metin Öztürk, Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olmasını ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmesini umduklarını dile getirerek, "Transfer şampiyonlukları, takımları şampiyon yapmıyor. Sahadaki oyun şampiyon yapıyor. Geçen sezon harika bir takımla harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sezon ligde en iddialı takım olacağımıza inanıyoruz" dedi.