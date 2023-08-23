Haberler Galatasaray "Hedef Şampiyonlar Ligi"

"Hedef Şampiyonlar Ligi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. Buradaki saha da suni çim ama Zalgiris'ten farklı. Topun daha güzel aktığını gördük. İki tur geçtik hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Finansal olarak ve oyuncuların, bizlerin bu heyecanı yaşaması önemli. Tete ile ilgili süreç devam ediyor. İzin çıkarsa oynayacak. TFF'nin maçları ertelemesi kararı için de teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
"Hedef Şampiyonlar Ligi"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. Buradaki saha da suni çim ama Zalgiris'ten farklı. Topun daha güzel aktığını gördük. İki tur geçtik hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Finansal olarak ve oyuncuların, bizlerin bu heyecanı yaşaması önemli. Tete ile ilgili süreç devam ediyor. İzin çıkarsa oynayacak. TFF'nin maçları ertelemesi kararı için de teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
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