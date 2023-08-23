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Galatasaray'da Icardi'den Molde galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmaya damga vuran Mauro Icardi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 00:18 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 00:24
Galatasaray'da Icardi'den Molde galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından karşılaşmaya damga vuran Mauro Icardi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

"Güzel bir gol attım. Güzel de bir asist oldu. Baktım kaleci öne çıkıyor, Midstjö'ye attım ve golü attık. Buradaki tüm takımlar zor. Evimizde de bunun bilinciyle maça çıkacağız.

Taraftarlarımızı çok seviyorum, bunu hep dile getiriyorum. Deplasmanda ve evimizde sürekli yanımızda oluyorlar. Ben de attığım gollerle onlara karşılık vermeye çalışıyorum."

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